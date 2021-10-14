В Беларуси уже более 800 человек признаны политзаключенными

Белорусские правозащитники 13 октября сообщили о признании заключенными по политическим мотивам еще шести человек. Общее число людей, признанных политзаключенными, достигло 805.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское "Радио Свобода".

Правозащитники внесли в список политзаключенных Дениса Ляхара, Алексея Гамезы, Кирилла Жоголева, Алексея Сенькова, Кастру и Сильва Сержию, Евгения Кузьменкова. Им объявили приговоры по статье "групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок".

Правозащитники напомнили, что собрания граждан 9-10 августа 2020 года были самоорганизованными, мирными и не представляли угрозы для безопасности, зато силовики применили против протестующих непропорциональную силу.

"Мы оцениваем преследование выше названных лиц, которые были лишены свободы и обвинены в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и массовых беспорядках как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов Президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными", - говорится в заявлении правозащитных и других общественных организаций.

Они призывают немедленно освободить всех заключенных по политическим мотивам и прекратить политические репрессии в стране.

Читайте также: Принуждение к интеграции: какие последствия будет иметь соглашение Лукашенко с Путиным.