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У Молдові повідомили про найбільший з березня приріст заражень коронавірусом 

Четвер, 14 жовтня 2021, 10:48

У Молдові 13 жовтня приріст заражень коронавірусом вперше з березня 2021 року перевищив 2000.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я.

Загалом за добу зробили 11372 тести, з них 2052 виявилися позитивними. Перед цим останній раз понад 2000 заражень за добу реєстрували 24-25 березня.

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Тенденція до зростання щоденної кількості нових хворих триває ще з серпня.

Померли за добу 29 коронахворих віком від 60 до 94 років, загальна кількість померлих у Молдові з початку епідемії досягла 7105. Одужали за добу 1345 осіб. 

Загалом в країні зараз 12 181 хворих, з них госпіталізовані 2009, 117 - у важкому стані. 

На цей час в країні повністю щеплені від коронавірусу близько 23% населення.

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Молдова Коронавірус
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