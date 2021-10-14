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В Молдове сообщили о самом высоком с марта числе заражений коронавирусом

Четверг, 14 октября 2021, 10:48

В Молдове 13 октября прирост заражений коронавируса впервые с марта 2021 превысил 2000.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Всего за сутки сделали 11372 теста, из них 2052 оказались положительными. Перед этим последний раз более 2000 заражений в сутки регистрировали 24-25 марта.

Тенденция к росту ежедневного числа новых больных продолжается еще с августа.

Умерли за сутки 29 пациентов с коронавирусом в возрасте от 60 до 94 лет, общее количество умерших в Молдове с начала эпидемии достигло 7105. Выздоровели за сутки 1345 человек.

Всего в стране сейчас 12 181 больных, из них госпитализированы 2009, 117 - в тяжелом состоянии.

Курс вакцинации от коронавируса в Молдове завершили около 23% населения.

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Молдова Коронавирус
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