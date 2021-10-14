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Поліція безпеки Норвегії розглядає напад з луком як теракт

Четвер, 14 жовтня 2021, 15:24

Поліція безпеки Норвегії на даному етапі розслідування вважає напад з луком у місті Конгсберг на півдні країни актом тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

"Події в Конгсберзі наразі виглядають як теракт, але розслідування, яке очолює південно-східний поліцейський округ, більш детально роз’яснить, чим був мотивований напад. Рівень загрози в Норвегії досі вважається помірним" - заявили в Поліції безпеки.

Відомство, зокрема, вважає можливим, що ісламісти та праві екстремісти можуть спробувати здійснити терористичні атаки в Норвегії.

Поліція безпеки також вивчає ймовірність того, що напад у Конгсберзі міг надихнути інших на серйозні насильницькі дії  чи спричинити напади на знак помсти.

Нагадаємо, у середу близько 6 вечора до поліції надійшли повідомлення про чоловіка, що ходить у центральній частині міста з луком і стрілами. Затримали його за чверть сьома. До того часу він встиг вбити п’ятьох і поранити двох людей, у тому числі поліцейського, який на момент інциденту не був на службі. 

У центрі Конгсберга досі залишаються значні сили поліції. Слідчі розпитують свідків та досліджують місце подій для точного встановлення обставин.

37-річний данець, який вчинив напад, вже був відомий поліції.

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Норвегія тероризм
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