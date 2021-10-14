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Полиция безопасности Норвегии рассматривает нападение с луком как теракт

Четверг, 14 октября 2021, 15:24

Полиция безопасности Норвегии на данном этапе расследования считает нападение с луком в городе Конгсберг на юге страны актом терроризма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс служба ведомства.

"События в Конгсберге пока выглядят как теракт, но расследование, которое возглавляет юго-восточный полицейский округ, более подробно разъяснит, чем был мотивировано нападение. Уровень угрозы в Норвегии до сих пор считается умеренным", - заявили в полиции безопасности.

Ведомство, в частности, считает возможным, что исламисты и правые экстремисты могут попытаться совершить террористические атаки в Норвегии.

Полиция безопасности также изучает вероятность того, что нападение в Конгсберге могло вдохновить других на серьезные насильственные действия или вызвать нападения на знак мести.

Напомним, в среду около 6 вечера в полицию поступили сообщения о мужчине, который ходит в центральной части города с луком и стрелами. Задержали его около семи вечера. К тому времени он успел убить пятерых и ранить двух человек, в том числе полицейского, который на момент инцидента не был на службе.

В центре Конгсберга до сих пор остаются значительные силы полиции. Следователи расспрашивают свидетелей и исследуют место событий для точного установления обстоятельств.

37-летний датчанин, который совершил нападение, уже был известен полиции.

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Норвегия терроризм
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