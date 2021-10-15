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Укр / Рус

В Италии "паспорт здоровья" стал обязательным для всех работников, в городах проходят протесты

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Пятница, 15 октября 2021, 13:47

Новые меры против COVID-19 вступили в силу в пятницу в Италии, где каждый сотрудник теперь должен иметь так называемый "зеленый пропуск", подтверждающий вакцинацию, выздоровление или отрицательный тест на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Новые меры, которые затрагивают около 23 миллионов сотрудников в частном и государственном секторе по всей Италии, вызывают споры и встретили определенное сопротивление.

 

В пятницу в Риме запланирована демонстрация противников "зеленых пропусков", в то время как около 5 тысяч рабочих в Триесте на севере страны заблокировали порт в знак протеста.

Также акции протеста с блокированием дорог проводятся в портах Генуи и Анконы.

 

Компаниям, которые не удостоверяются, что у своих сотрудников есть "зеленый пропуск", грозит штраф до 1000 евро. Пропуск уже используется в нескольких других секторах, таких как школы и система здравоохранения.

В общей сложности 85% итальянцев старше 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Напомним, п Риме акция протеста против требования ковид-сертификатов в ряде сфер жизни переросла в столкновения с полицией с применением водомета. Задержали 12 человек, среди которых и представителей крайне правого движения Forza Nuova.

В Италии действуют одни из самых строгих в Европе требования ковид-сертификата в повседневной жизни. С 11 октября ввели ослабление ограничений в сфере развлечений - однако при наличии у гостей ковид-сертификата.

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Италия Вакцины
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