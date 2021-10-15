У Єврокомісії розкритикували прем'єра Словенії за твіт про "ляльок Сороса"

Представник Єврокомісії у п’ятницю відреагував на твіт прем'єр-міністра Словенії Янеза Янші, який викликав обурення у ЄС, заявивши, що антисемітизму немає місця в Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У твіті словенський прем’єр назвав деяких євродепутатів "ляльками" американського фінансиста єврейського походження Джорджа Сороса.

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"Соціальні медіа мають бути місцем для конструктивної та шанобливої дискусії. Вони не повинні бути місцем для особистих нападів на окремих осіб, чи то приватних, чи громадських діячів", - сказав речник Єврокомісії журналістам у Брюсселі.

"Антисемітизму немає місця в Європейському Союзі... Він становить загрозу не тільки для єврейських громад, але і для відкритого та різноманітного суспільства", - додав він.

Після публікації твіта дехто звинуватив Яншу в антисемітизмі, включаючи голландського депутата Європарламенту Маліка Азмані. Віцепрезидент групи Renew Europe та депутат Європарламенту від німецьких "Зелених" Даніель Фройнд сказав, що Янша "торгує антисемітськими теоріями змови в стилі Орбана".

Янша, який часто звинувачував політичних опонентів у тому, що вони працюють на Сороса, згодом видалив твіт.