В Еврокомиссии раскритиковали премьера Словении за твит о "куклах Сороса"

Представитель Еврокомиссии в пятницу отреагировал на твит премьер-министра Словении Янеза Янши, который вызвал возмущение в ЕС, заявив, что антисемитизму нет места в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В твите словенский премьер назвал некоторых евродепутатов "куклами" американского финансиста еврейского происхождения Джорджа Сороса.

[L]

"Социальные медиа должны быть местом для конструктивной и уважительной дискуссии. Они не должны быть местом для личных нападений на отдельных лиц, будь то частных, будь то общественных деятелей", - сказал представитель Еврокомиссии журналистам в Брюсселе.

"Антисемитизму нет места в Европейском Союзе... Он представляет угрозу не только для еврейских общин, но и для открытого и разнообразного общества", - добавил он.

После публикации твита некоторые обвинили Яншу в антисемитизме, включая голландского депутата Европарламента Малика Азмана. Вице-президент группы Renew Europe и депутат Европарламента от немецких "зеленых" Даниэль Фройнд сказал, что Янша "торгует антисемитскими теориями заговора в стиле Орбана".

Янша, который часто обвинял политических оппонентов в том, что они работают на Сороса, впоследствии удалил твит.