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Укр / Рус

В Еврокомиссии раскритиковали премьера Словении за твит о "куклах Сороса"

Пятница, 15 октября 2021, 14:10

Представитель Еврокомиссии в пятницу отреагировал на твит премьер-министра Словении Янеза Янши, который вызвал возмущение в ЕС, заявив, что антисемитизму нет места в Европейском Союзе. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.  

В твите словенский премьер назвал некоторых евродепутатов "куклами" американского финансиста еврейского происхождения Джорджа Сороса. 

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"Социальные медиа должны быть местом для конструктивной и уважительной дискуссии. Они не должны быть местом для личных нападений на отдельных лиц, будь то частных, будь то общественных деятелей", - сказал представитель Еврокомиссии журналистам в Брюсселе.  

"Антисемитизму нет места в Европейском Союзе... Он представляет угрозу не только для еврейских общин, но и для открытого и разнообразного общества", - добавил он. 

После публикации твита некоторые обвинили Яншу в антисемитизме, включая голландского депутата Европарламента Малика Азмана. Вице-президент группы Renew Europe и депутат Европарламента от немецких "зеленых" Даниэль Фройнд сказал, что Янша "торгует антисемитскими теориями заговора в стиле Орбана". 

Янша, который часто обвинял политических оппонентов в том, что они работают на Сороса, впоследствии удалил твит.

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Словения Еврокомиссия
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