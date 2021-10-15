Відстороненого генпрокурора Молдови залишили під домашнім арештом
Апеляційна палата Кишинева на засіданні 15 жовтня вирішила залишити під домашнім арештом відстороненого генерального прокурора Олександра Стояногло.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.
Адвокати Стояногло вимагали звільнити їхнього підзахисного, тоді як прокурор у справі домагався реального арешту генпрокурора і поміщення його в СІЗО.
Засідання суду відбувалося на тлі протесту на підтримку Стояногло, який організувала Партія соціалістів.
Проти Стояногло у Молдові порушено кримінальну справу за кількома звинуваченнями: зловживання службовим становищем, перевищення посадових повноважень, пасивна корупція.
Стояногло затримали 5 жовтня працівниками Служби інформації та безпеки за 20 хвилин до початку його брифінгу.
Арешт Стояногло став сенсацією, але не несподіванкою. Та одночасно він дав можливість проросійській опозиції піти у контрнаступ. Читайте більше у статті: Арешт у прямому ефірі: куди заведе Молдову нове протистояння