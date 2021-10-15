Отстраненного генпрокурора Молдовы оставили под домашним арестом

Апелляционная палата Кишинева на заседании 15 октября решила оставить под домашним арестом отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Адвокаты Стояногло требовали освободить их подзащитного, тогда как прокурор по делу добивался реального ареста генпрокурора и помещения его в СИЗО.

Заседание суда проходило на фоне протеста в поддержку Стояногло, который организовала Партия социалистов.

Против Стояногло в Молдове возбуждено уголовное дело по нескольким обвинениям: злоупотребление служебным положением, превышение должностных полномочий, пассивная коррупция.

Стояногло задержали 5 октября работники Службы информации и безопасности за 20 минут до начала его брифинге.

Арест Стояногло стал сенсацией, но не неожиданностью. И одновременно он дал возможность пророссийской оппозиции уйти в контрнаступление. Читайте больше в статье: Арест в прямом эфире: куда заведет Молдову новое противостояние