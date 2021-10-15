Румунія попросила в ЄС термінової допомоги у боротьбі з COVID 

Румунія активувала механізм цивільного захисту ЄС, який надає допомогу в надзвичайних ситуаціях, і попросила надати дози препаратів з моноклональними антитілами для лікування 40 тисяч пацієнтів з COVID-19.

Про це оголосило міністерство охорони здоров'я Румунії у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Запит з Бухареста надійшов після телефонного дзвінка між міністром охорони здоров'я Аттілою Ксеке і єврокомісаром з питань охорони здоров'я Стеллою Кіріакідес в четвер.

За словами міністра, ряд країн пообіцяли надати допомогу.

Моноклональні антитіла імітують природний захист організму і, як вважається, знижують смертність від COVID-19 при своєчасному введенні пацієнтам.

Румунія - друга країна ЄС з найменшою кількістю щеплень від коронавірусу: тільки 33% її населення отримали хоча б одну дозу вакцини.

Румунія також бореться зі своєю найгіршою хвилею коронавірусу, з більш ніж 700 нових хворих щодня на один мільйон осіб.