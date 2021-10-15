Румыния попросила у ЕС срочной помощи в борьбе с COVID

Румыния активировала механизм гражданской защиты ЕС, который оказывает помощь в чрезвычайных ситуациях, и попросила предоставить дозы препаратов с моноклональными антителами для лечения 40 000 пациентов с COVID-19.

Об этом объявило министерство здравоохранения Румынии в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Запрос из Бухареста поступил после телефонного звонка между министром здравоохранения Аттилой Ксеке и еврокомиссаром по вопросам здравоохранения Стеллой Кириакидес в четверг.

По словам министра, ряд стран пообещали оказать помощь.

Моноклональные антитела имитируют естественную защиту организма и, как считается, снижают смертность от COVID-19 при своевременном введении пациентам.

Румыния - вторая страна ЕС с наименьшим количеством прививок от коронавируса: только 33% ее населения получили хотя бы одну дозу вакцины.

Румыния также борется со своей худшей волной коронавируса, с более чем 700 новых больных ежедневно на один миллион человек.