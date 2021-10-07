У Румунії новий максимум випадків COVID-19 і смертей з початку пандемії

У Румунії за останню добу було зареєстровано найбільшу кількість щоденних інфекцій з початку пандемії і найбільше число смертей, пов'язаних з COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За офіційними даними, підтверджено 14 467 нових випадків інфікування та 331 смертей.

Понад 1500 пацієнтів з коронавірусом знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії, а всього госпіталізовано майже 15 тисяч інфікованих.

Румунія звернулася до ЄС за допомогою в лікуванні COVID-19 і призупинила нетермінові операції, оскільки в лікарнях закінчилися місця у відділеннях інтенсивної терапії.

Органи охорони здоров'я активували Механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати доступ до додаткових запасів препарату, який використовується для лікування COVID-19, і апаратів штучної вентиляції легенів.

Румунія посідає друге місце з кінця за рівнем вакцинації в Європейському союзі, випереджаючи лише Болгарію.

Уряд запровадив комендантську годину для нещеплених, і планує зробити щеплення обов'язковими для працівників охорони здоров'я, лікарів і медсестер.

Також стали обов'язковими маски для обличчя в усіх громадських місцях в регіонах, де захворюваність перевищує 6,0 на 1000 осіб. Бухарест досяг рекордних 8,28 випадків на тисячу нових випадків інфікування за останні два тижні, що є одним з найвищих показників в країні.

Нагадаємо, Румунія встановила 14-денний карантинний режим для більшості невакцинованих українців, які прибувають в країну.