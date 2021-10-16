У Варшаві відкрили кругове перехрестя на честь Вільної Білорусі

У варшавському районі Урсинув відкрили кругове перехрестя Вільної Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Таке рішення ухвалили депутати міської ради у відповідь на звернення фонду "Центр білоруської солідарності" та Ініціативи Вільна Білорусь, а також партії Польща 2050.

Кругове перехрестя Вільної Білорусі розташоване на перехресті вулиці Пулавської з Алеєю легіонів Пілсудського, яка веде в напрямку білоруського Берестя.

"Варшава – це місто непокірне, яке багато разів у своїй історії боролося за свободу та гідність своїх мешканців. Тому Варшава повинна вшанувати стремління наших білоруських друзів, які борються за право жити у вільній державі", - йдеться у рішенні про відкриття кругового перехрестя Вільної Білорусі у Варшаві.

У серпні 2020 року у Білорусі відбулися президентські вибори, в яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко. Держави Заходу та Україна не визнали результат виборів.

Сфальсифіковані вибори та насильство силових структур стосовно білорусів, які виступили проти офіційних результатів, призвели до вибуху найбільших в історії сучасної Білорусі протестів.

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