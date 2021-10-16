В Варшаве открыли круговой перекрёсток в честь Свободной Беларуси

В варшавском районе Урсынув открыли круговой перекрёсток Свободной Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Такое решение приняли депутаты городского совета в ответ на обращение фонда "Центр белорусской солидарности" и Инициативы Свободная Беларусь, а также партии Польша 2050.

Круговой перекрёсток Свободной Беларуси находится на перекрестке улицы Пулавской с Аллеей легионов Пилсудского, которая ведет в направлении белорусского Бреста.

"Варшава - это город мятежный, который много раз в своей истории боролся за свободу и достоинство своих жителей. Поэтому Варшава должна почтить стремление наших белорусских друзей, которые борются за право жить в свободном государстве", - говорится в решении об открытии кругового перекрестка Свободной Беларуси в Варшаве.

В августе 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, в которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Государства Запада и Украина не признали результаты выборов.

Сфальсифицированные выборы и насилие силовых структур в отношении белорусов, которые выступили против официальных результатов, привели к началу крупнейших в истории современной Беларуси протестов.