Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Варшаве открыли круговой перекрёсток в честь Свободной Беларуси

Суббота, 16 октября 2021, 11:13

В варшавском районе Урсынув открыли круговой перекрёсток Свободной Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Такое решение приняли депутаты городского совета в ответ на обращение фонда "Центр белорусской солидарности" и Инициативы Свободная Беларусь, а также партии Польша 2050.

Круговой перекрёсток Свободной Беларуси находится на перекрестке улицы Пулавской с Аллеей легионов Пилсудского, которая ведет в направлении белорусского Бреста.

"Варшава - это город мятежный, который много раз в своей истории боролся за свободу и достоинство своих жителей. Поэтому Варшава должна почтить стремление наших белорусских друзей, которые борются за право жить в свободном государстве", - говорится в решении об открытии кругового перекрестка Свободной Беларуси в Варшаве.

В августе 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, в которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Государства Запада и Украина не признали результаты выборов.

Сфальсифицированные выборы и насилие силовых структур в отношении белорусов, которые выступили против официальных результатов, привели к началу крупнейших в истории современной Беларуси протестов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Беларусь
powered by lun.ua

Статьи

Арест в прямом эфире: куда заведет Молдову новое противостояние

После долгого затишья в Кишинев вернулись протесты. Арест генпрокурора дал возможность пророссийской оппозиции пойти в контрнаступление (укр.)
15 октября 2021 — Артем Филипенко, для Европейской правды

Не только "открытое небо": 12 важных договоренностей саммита Украина-ЕС

Можно говорить об изменении отношения к Соглашению об ассоциации со стороны ЕС. По обновлению СА есть несколько новостей, и все они позитивные... (укр.)
13 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

ИГИЛ сближает: зачем Запад пошел на первые контакты с правительством "Талибана"

США и ЕС уже пошли на первые контакты с новым правительством Афганистана, сформированным движением "Талибан". Означает ли это его скорое международное признание? (укр.)
13 октября 2021 — Сергей Данилов, для Европейской правды