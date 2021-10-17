Німецькі "Зелені" проведуть голосування за продовження переговорів про коаліцію

Партія "Зелених" Німеччини в неділю проведе голосування щодо офіційного початку переговорів по коаліції з лівоцентристськими соціал-демократами (СДПН) і Вільними демократами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Зелені" вже ведуть попередні переговори з СДПН і Вільними демократами і всі троє вже висловилися за офіційні переговори про створення коаліції, на недільному з'їзді делегати офіційно підтвердять цей крок.

У неділю 99 делегатів партії "Зелених" мають право голосувати з цього питання, але залишається неясним, скільки з них візьме участь. Вони повинні зустрітися в Берліні о 13:00, а рішення очікується до 16:00.

Недільні збори відомі як невелика партійна конференція, є вищим органом партії "Зелених", які приймають рішення в період між партійними конференціями.

До її складу входять 16 членів ради партії, делегати національних асоціацій, глава парламентської групи Бундестагу, європейські парламентарії та представники її молодіжного крила.

Соціал-демократи офіційно схвалили цей крок в п'ятницю, а керівництво Вільних демократів має намір зробити це в понеділок.

Нагадаємо, СДПН виграла федеральні вибори 26 вересня з підтримкою 25,7%, випередивши консервативну ХДС/ХСС з 24,1%.

Кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц вважає, що Німеччина може отримати новий уряд до Різдва.