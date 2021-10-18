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У Польщі затримали українця, який перевозив 27 нелегалів з Іраку

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Понеділок, 18 жовтня 2021, 09:39

У Польщі затримали громадянина України, який перевозив у вантажівці нелегальних мігрантів з Іраку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Прикордонної служби Польщі у Twitter.

"Громадянин України вантажним автомобілем, що належить популярній кур'єрській компанії, перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку", - йдеться в повідомленні польських прикордонників.

Інцидент стався 17 жовтня поблизу населеного пункту Радзивіллув, українця затримали прикордонники з відділу ПС в Мельнику.

Нагадаємо, польський парламент затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 1,6-млрд злотих (350 мільйонів євро).

За даними Прикордонної служби Польщі, з початку жовтня зафіксовано понад 6 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі в Польщу. З початку вересня таких спроб зафіксовано понад 18 тисяч.

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Польща мігранти
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