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В Польше задержали украинца, перевозившего 27 нелегалов из Ирака

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Понедельник, 18 октября 2021, 09:39

В Польше задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовике нелегальных мигрантов из Ирака.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Пограничной службы Польши в Twitter.

"Гражданин Украины грузовым автомобилем, принадлежащим популярной курьерской компании, перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака", - говорится в сообщении польских пограничников.

Инцидент произошел 17 октября около населенного пункта Радзивиллув, украинца задержали пограничники из отдела ПС в Мельнике.

Как сообщалось, 16 октября в Польше зафиксировали 524 попытки нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, а в целом с начала октября - около 10 000.

Напомним, польский парламент утвердил план по строительству стены на границе с Беларусью стоимостью 1,6-млрд злотых (350 миллионов евро).

По данным Пограничной службы Польши, с начала октября зафиксировано более 6000 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 000.

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Польша мигранты
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