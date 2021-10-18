Скандинавські авіалінії скасували вимогу щодо масок на регіональних рейсах

Чотири скандинавські авіалінії з понеділка більше не будуть вимагати від пасажирів, що літають між Данією, Норвегією і Швецією, носити маски на борту своїх літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Авіакомпанії SAS, Norwegian, Wideroe і Flyr скасовують суворе правило щодо носіння масок, оскільки показники вакцинації в Скандинавії одні з найвищих у світі.

"Норвезьке керівництво з інфекційного контролю більше не вимагає, щоб внутрішні пасажири носили маски, тому ця вимога більше не буде застосовуватися на борту рейсів Wideroe", - повідомила прессекретар норвезької авіакомпанії.

Однак, за її словами, маски як і раніше необхідно носити на рейсах до країн за межами регіону.

В аеропорту Гардермуен, недалеко від столиці Норвегії Осло, в п'ятницю також скасували вимогу щодо носіння масок.

Нагадаємо, уряд Іспанії скасував обмеження, запроваджені з метою контролювати число людей в терміналах аеропортів під час пандемії.