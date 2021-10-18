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Скандинавские авиалинии отменили требование масок на региональных рейсах

Понедельник, 18 октября 2021, 09:51

Четыре скандинавские авиалинии с понедельника  больше не будут требовать от пассажиров, летающих между Данией, Норвегией и Швецией, носить маски на борту своих самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Авиакомпании SAS, Norwegian, Wideroe и Flyr отменяют строгое правило относительно ношения масок, поскольку показатели вакцинации в Скандинавии одни из самых высоких в мире.

"Норвежское руководство по инфекционному контролю больше не требует, чтобы внутренние пассажиры носили маски, поэтому это требование больше не будет применяться на борту рейсов Wideroe", - сообщила пресс-секретарь норвежской авиакомпании.

Однако, по ее словам, маски по-прежнему необходимо носить на рейсах в страны за пределами региона.

В аэропорту Гардермуэн, недалеко от столицы Норвегии Осло, в пятницу также отменили требование о масках.

Напомним, правительство Испании отменило ограничения, введенные с целью контролировать число людей в терминалах аэропортов во время пандемии.

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