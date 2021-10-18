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Президент Фінляндії повернувся до звичайного графіку після підозри на коронавірус

Понеділок, 18 жовтня 2021, 12:04

У президента Фінляндії Саулі Нііністьо не підтвердили коронавірус після контактів з хворим латвійським колегою, він повертається до роботи у звичайному режимі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У своєму Twitter Саулі Нііністьо розповів, що зараження у нього не виявили і він повертається до звичайного графіку. Президент повідомив також, що планує вакцинуватися третьою підсилюючою дозою.

Нагадаємо, Саулі Нііністьо був серед учасників форуму, присвяченого Голокосту, у шведському Малмьо і там контактував з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Після повернення Левітса додому його тест виявився позитивним. 

У зв’язку з тим, що Нііністьо потенційно міг заразитися, скасували перший візит до Фінляндії нового президента Естонії Алара Каріса, також зірвалася перша зустріч з Карісом Егілса Левітса.

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Фінляндія Коронавірус
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