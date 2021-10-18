Президент Фінляндії повернувся до звичайного графіку після підозри на коронавірус

У президента Фінляндії Саулі Нііністьо не підтвердили коронавірус після контактів з хворим латвійським колегою, він повертається до роботи у звичайному режимі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У своєму Twitter Саулі Нііністьо розповів, що зараження у нього не виявили і він повертається до звичайного графіку. Президент повідомив також, що планує вакцинуватися третьою підсилюючою дозою.

Palaan normaalirytmiin, ei koronaa. Kyllä rokotus suojaa; kolmatta odottelen. — Sauli Niinistö (@niinisto) October 18, 2021

Нагадаємо, Саулі Нііністьо був серед учасників форуму, присвяченого Голокосту, у шведському Малмьо і там контактував з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Після повернення Левітса додому його тест виявився позитивним.

У зв’язку з тим, що Нііністьо потенційно міг заразитися, скасували перший візит до Фінляндії нового президента Естонії Алара Каріса, також зірвалася перша зустріч з Карісом Егілса Левітса.