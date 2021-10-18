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Президент Финляндии вернулся к обычному графику после подозрения на коронавирус

Понедельник, 18 октября 2021, 12:04

У президента Финляндии Саули Ниинистьо не подтвердили коронавирус после контактов с больным латвийским коллегой, он возвращается к работе в обычном режиме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В своем Twitter Саули Ниинистьо сообщили, что заражение у него не обнаружили и он возвращается к обычному графику. Президент сообщил также, что планирует вакцинироваться третьей усиливающей дозой.

Напомним, Саули Ниинистьо был среди участников форума, посвященного Холокосту, в шведском Малмё и там контактировал с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. По возвращению Левитса домой его тест оказался положительным.

В связи с тем, что Ниинистьо потенциально мог заразиться, отменили первый визит в Финляндию нового президента Эстонии Алара Кариса, также сорвалась первая встреча с Карисом Эгилса Левитса.

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