Мін’юст Польщі погрожує позовом проти Німеччини через суперечку з Брюсселем щодо судової системи

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро заявив, що пропонуватиме уряду скаржитися до Суду ЄС на порушення Німеччиною Договорів ЄС щодо незалежності судової системи, стверджуючи, що якщо у цій сфері є запитання до Польщі, то вони мають бути і до процедури обрання суддів у ФРН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Як міністр юстиції, я попрошу уряд Польщі розглянути можливість почати процедуру позову проти Німеччини до Суду ЄС за порушення договорів ЄС через політизацію судової системи. Якщо Суд ЄС вважає, що участь політиків у процедурі обрання членів судової гілки влади створює сумніви у незалежності таких майбутніх суддів, то нехай буде піднято питання, який вплив має така участь на майбутніх суддів у Німеччині", - заявив Збігнєв Зьобро на брифінгу у понеділок.

Він зазначив, що у Німеччині участь Бундестагу (нижньої палати парламенту) в обранні членів найвищого федерального суду "значно більша, ніж у Польщі" та що він запропонує уряду вдатися до юридичної процедури на основі ст. 259 Договору про функціонування ЄС, який дає кожній країні можливість подати позов проти іншої - щоб поскаржитись до Суду ЄС, що Німеччина нібито порушує Договори ЄС, політизуючи судову систему.

"Якщо з’ясується, що Суд ЄС застосовує до однієї країни одні норми і стандарти, а до іншої інші, це буде значущим і важливим фактом для оцінки того, де знаходиться ЄС і куди рухається з точки зоору функціонування і системних відносин між державами та органами Євросоюзу", - заявив Збігнєв Зьобро.

Детальніше на цю тему - у статтях Варшава під загрозою санкцій: куди заведе конфлікт Польщі та ЄС,

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