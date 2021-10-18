Прем’єр Польщі застеріг перед небезпечною трансформацією ЄС

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький написав листа лідерам ЄС, в якому застеріг перед перетворенням блоку в об’єднання, яке перестане бути союзом вільних, суверенних держав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Глава польського уряду звернувся з листом до лідерів ЄС, у тому числі президентів та прем’єр -міністрів країн Євросоюзу. Завтра Моравецький візьме участь у дебатах щодо нещодавнього рішення Конституційного трибуналу Польщі про перевагу польського права над правом ЄС.

"Я хотів би запевнити вас, що Польща залишається лояльним членом Європейського Союзу - організації, заснованої на спільних для нас договорах, створених усіма державами-членами, які поклали на спільні інституції ряд компетенцій і спільно регулювали багато сфер життя за допомогою європейського законодавства", - написав Моравецький у своєму листі.

Він додав, що хоче запевнити, що Польща поважає цей закон і визнає його першість над національним законодавством - "відповідно до зобов'язань, які ми всі беремо згідно з Договором про Європейський Союз".

"Водночас, однак, я хочу звернути вашу увагу на надзвичайно небезпечне явище, яке загрожує майбутньому нашого Союзу. Я маю на увазі поступове перетворення ЄС на утворення, яке перестане бути союзом вільних, рівних і суверенних держав - і стане єдиним, централізовано керованим організмом, яким керують інститути, позбавлені демократичного контролю громадянами європейських країн ", - написав прем'єр-міністр Польщі.

На його думку, якщо не вжити заходів, негативні наслідки відчують усі. "Сьогодні це може стосуватися однієї країни - завтра, під іншим приводом, іншої", - наголосив він.

"Я також хочу попросити вас вислухати польські аргументи, зрозуміти їх і бути готовими до діалогу. Я твердо вірю, що разом, у дусі взаємоповаги та порозуміння, не нав’язуючи свою волю іншим, ми можемо знайти рішення, яке зміцнить наш Європейський Союз ",- написав Моравецький.

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі за поданням прем'єра визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

В Єврокомісії заявили, що рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь. Французький міністр з європейських справ Клеман Бон назвав рішення КC Польщі "атакою на ЄС" і попередив про ризик виходу Польщі з блоку.

Ввечері 10 жовтня десятки тисяч поляків на заклик опозиції вийшли на мітинги з гаслом "Ми залишаємося у ЄС".

В уряді у відповідь на протести заявили, що "ні про який Polexit не йдеться" та звинуватили опозицію у брехні.