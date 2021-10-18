Премьер Польши предостерег перед опасной трансформацией ЕС

Премьер Польши Матеуш Моравецкий написал письмо лидерам ЕС, в котором предостерег перед преобразованием блока в объединение, которое перестанет быть союзом свободных, суверенных государств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Глава польского правительства обратился с письмом к лидерам ЕС, в том числе президентам и премьер-министрам стран Евросоюза. Завтра Моравецкий примет участие в дебатах по поводу недавнего решения Конституционного трибунала Польши о преимуществе польского права над правом ЕС.

"Я хотел бы заверить вас, что Польша остается лояльным членом Европейского Союза - организации, основанной на общих для нас договорах, созданных всеми государствами-членами, которые положили на совместные институты ряд компетенций и совместно регулировали многие сферы жизни с помощью европейского законодательства", - написал Моравецкий в своем письме.

Он добавил, что хочет заверить, что Польша уважает этот закон и признает его первенство над национальным законодательством - "в соответствии с обязательствами, которые мы все берем по Договору о Европейском Союзе".

"Вместе с тем, однако, я хочу обратить ваше внимание на чрезвычайно опасное явление, которое угрожает будущему нашего Союза. Я имею в виду постепенное превращение ЕС в образование, которое перестанет быть союзом свободных, равных и суверенных государств - и станет единственным, централизованно управляемым организмом, которым управляют институты, лишенные демократического контроля гражданами европейских стран ", - написал премьер-министр Польши.

По его мнению, если не принять меры, негативные последствия почувствуют все. "Сегодня это может касаться одной страны - завтра, по другому поводу, другой", - подчеркнул он.

"Я также хочу попросить вас выслушать польские аргументы, понять их и быть готовыми к диалогу. Я твердо верю, что вместе, в духе взаимоуважения и взаимопонимания, не навязывая свою волю другим, мы можем найти решение, которое укрепит наш Европейский Союз" , - написал Моравецкий.

Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши по представлению премьера признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране. Впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под сомнение договоры ЕС в Конституционном суде.

В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза, и пообещали рассмотреть шаги в ответ. Французский министр по европейским делам Клеман Бон назвал решение КC Польши "атакой на ЕС" и предупредил о риске выхода Польши из блока.

Вечером 10 октября десятки тысяч поляков на призыв оппозиции вышли на митинги с лозунгом "Мы остаемся в ЕС".

В правительстве в ответ на протесты заявили, что "ни о каком Polexit речи не идет" и обвинили оппозицию во лжи.