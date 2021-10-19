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Британцям виплачуватимуть по 5 тис. фунтів для встановлення енергоефективних систем опалення

Вівторок, 19 жовтня 2021, 11:55

З наступного року власникам домогосподарства у Великій Британії будуть запропоновані виплати в розмірі 5000 фунтів стерлінгів на установку енергоефективних систем опалення.

Про це йдеться в публікації Politico, пише "Європейська правда".

Трирічна програма модернізації буде коштувати британському уряду 450 мільйонів фунтів стерлінгів. Вона спрямована на те, щоб люди, які вирішили встановити тепловий насос, не платили б більше, ніж вони мали б сплатити за традиційний газовий котел.

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Окремий пакет коштів у розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів буде виділено на проєктування систем чистого тепла, які будуть меншими, простішими в установці і дешевшими в експлуатації.

Уряд Бориса Джонсона намагається зміцнити свою "зелену" репутацію напередодні кліматичного саміту ООН. Делегати зі 130 країн наступного місяця зберуться в Глазго в надії напрацювати новий набір зобов'язань, аби обмежити глобальне потепління.

Джонсон зіткнувся з тиском з боку своїх колег по партії через проблему витрат для домогосподарств з низькими доходами.

Міністр у справах бізнесу Квасі Квартенг сказав, що перехід на більш екологічні опалювальні прилади допоможе знизити залежність Великої Британії від викопного палива. За його словами, це захистить споживачів в довгостроковій перспективі від недавніх "нестійких" цін на газ.

Як повідомлялося, Європейська комісія затвердила пакет заходів, щоб протистояти винятковому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.

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Велика Британія Енергетика
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