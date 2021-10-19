Британцам будут выплачивать по 5 тыс. фунтов для установления энергоэффективных систем отопления
Со следующего года владельцам домохозяйств в Великобритании будут предложены выплаты в размере 5000 фунтов стерлингов на установку энергоэффективных систем отопления.
Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".
Трехлетняя программа модернизации будет стоить британскому правительству 450 млн фунтов стерлингов. Она направлена на то, чтобы люди, которые решили установить тепловой насос, не платили бы больше, чем они должны были бы оплатить за традиционный газовый котел.
Отдельный пакет средств в размере 60 млн фунтов стерлингов будет выделен на проектирование систем чистого тепла, которые будут меньше, проще в установке и дешевле в эксплуатации.
Правительство Бориса Джонсона пытается укрепить свою "зеленую" репутацию накануне климатического саммита ООН. Делегаты из 130 стран в следующем месяце соберутся в Глазго в надежде выработать новый набор обязательств, чтобы ограничить глобальное потепление.
Джонсон столкнулся с давлением со стороны своих коллег по партии из-за проблем затрат для домохозяйств с низкими доходами.
Министр по делам бизнеса Кваси Квартенг сказал, что переход на более экологичные отопительные приборы поможет снизить зависимость Великобритании от ископаемого топлива. По его словам, это защитит потребителей в долгосрочной перспективе от недавних "неустойчивых" цен на газ.
Как сообщалось, Европейская комиссия утвердила пакет мер, чтобы противостоять исключительному росту мировых цен на энергоносители, который, по прогнозам, продлится всю зиму.