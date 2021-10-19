Британцам будут выплачивать по 5 тыс. фунтов для установления энергоэффективных систем отопления

Со следующего года владельцам домохозяйств в Великобритании будут предложены выплаты в размере 5000 фунтов стерлингов на установку энергоэффективных систем отопления.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Трехлетняя программа модернизации будет стоить британскому правительству 450 млн фунтов стерлингов. Она направлена ​​на то, чтобы люди, которые решили установить тепловой насос, не платили бы больше, чем они должны были бы оплатить за традиционный газовый котел.

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Отдельный пакет средств в размере 60 млн фунтов стерлингов будет выделен на проектирование систем чистого тепла, которые будут меньше, проще в установке и дешевле в эксплуатации.

Правительство Бориса Джонсона пытается укрепить свою "зеленую" репутацию накануне климатического саммита ООН. Делегаты из 130 стран в следующем месяце соберутся в Глазго в надежде выработать новый набор обязательств, чтобы ограничить глобальное потепление.

Джонсон столкнулся с давлением со стороны своих коллег по партии из-за проблем затрат для домохозяйств с низкими доходами.

Министр по делам бизнеса Кваси Квартенг сказал, что переход на более экологичные отопительные приборы поможет снизить зависимость Великобритании от ископаемого топлива. По его словам, это защитит потребителей в долгосрочной перспективе от недавних "неустойчивых" цен на газ.

Как сообщалось, Европейская комиссия утвердила пакет мер, чтобы противостоять исключительному росту мировых цен на энергоносители, который, по прогнозам, продлится всю зиму.