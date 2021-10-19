ЄСПЛ: Туреччина має змінити закон щодо образи президента

Європейський суд з прав людини постановив, що Туреччина має змінити закон щодо образи президента, згідно з яким тисячі людей були притягнуті до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Суд ухвалив, що затримання чоловіка відповідно до закону порушує його свободу вираження поглядів.

У 2017 році Ведат Сорлі був засуджений до 11 місяців ув’язнення за карикатуру та фотографію президента Реджепа Таїпа Ердогана, якою він поділився у Facebook разом із сатиричними та критичними коментарями.

ЄСПЛ заявив, що не було жодного виправдання для затримання Сорлі та досудового арешту чи накладення кримінальної санкції.

"Така санкція за своєю природою неминуче має вплив на готовність зацікавленої особи висловити свою думку з питань, що становлять суспільний інтерес", - йдеться у повідомленні суду.

Кримінальне провадження проти Сорлі було "несумісним зі свободою вираження поглядів", додав суд.

За даними Міністерства юстиції Туреччини, у 2020 році за обвинуваченням в образі президента було розпочато 31 297 розслідувань, порушено 7790 справ, а 3325 - засуджено. Ці цифри були дещо меншими, ніж за рік до цього.

З 2014 року, коли Ердоган став президентом, було розпочато 160 169 розслідувань щодо образи президента, було порушено 35 507 справ і винесений 12 881 вирок.

ЄСПЛ заявив, що закон щодо образи президента надає главі держави привілейований статус щодо передачі інформації та думок щодо них.

На думку суду, закон слід змінити, щоб забезпечити людям свободу дотримуватись думок та передавати ідеї без втручання з боку влади, щоб покласти край порушенням, виявленим у справі Сорлі.