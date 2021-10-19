ЕСПЧ: Турция должна изменить закон об оскорблении президента

Европейский суд по правам человека постановил, что Турция должна изменить закон об оскорблении президента, согласно которому тысячи людей были привлечены к уголовной ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Суд постановил, что задержание человека в соответствии с законом нарушает его свободу выражения взглядов.

В 2017 году Ведат Сорли был приговорен к 11 месяцам тюрьмы за карикатуру и фотографию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которой он поделился в Facebook с сатирическими и критическими комментариями.

ЕСПЧ заявил, что не было никакого оправдания для задержания Сорли и досудебного ареста или наложения уголовной санкции.

"Такая санкция по своей природе неизбежно влияет на готовность заинтересованного лица выразить свое мнение по вопросам, представляющим общественный интерес", - говорится в сообщении суда.

Уголовное производство против Сорли было "несовместимым со свободой выражения мнений", добавил суд.

По данным Министерства юстиции Турции, в 2020 году по обвинению в оскорблении президента было начато 31 297 расследований возбуждено 7790 дел, а 3325 - осуждены. Эти цифры были несколько меньше, чем за год до этого.

С 2014 года, когда Эрдоган стал президентом, было начато 160169 расследований относительно оскорбления президента, было возбуждено 35 507 дел и вынесен 12881 приговор.

ЕСПЧ заявил, что закон об оскорблении президента предоставляет главе государства привилегированный статус по передаче информации и мнений относительно них.

По мнению суда, закон следует изменить, чтобы обеспечить людям свободу придерживаться мыслей и передавать идеи без вмешательства со стороны власти, чтобы положить конец нарушениям, выявленным в деле Сорли.