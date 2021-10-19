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У Британії слідкують за поширенням нової мутації штаму коронавіруса "Дельта"

Вівторок, 19 жовтня 2021, 16:28

Британська влада заявила, що уважно стежить за новою мутацією штаму коронавірусу "Дельта", який викликає зростання кількості інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Дельта" є домінуючим штамом у Британії, але останні офіційні дані показують, що 6% випадків Covid, які були генетично секвентовані, відносяться до нового типу AY.4.2, який деякі називають "Дельта Плюс". Він містить мутації, які можуть дати вірусу переваги у виживанні.

В даний час проводяться тестування, щоб зрозуміти, наскільки велику небезпеку він може представляти. Експерти кажуть, що він навряд чи отримає широке поширення і проти нього діятимуть наявні вакцини.

Оригінальна "Дельта" була класифікована як варіант, що викликає заклопотаність у Британії в травні 2021 року, після того, як обігнала варіант "Альфа". У липні 2021 року експерти виявили AY.4.2.

З того часу це відгалуження "Дельти" повільно збільшувалася. Він містить кілька нових мутацій, що впливають на спайковий білок, який вірус використовує для проникнення в клітини організму.

Поки немає ніяких вказівок на те, що в результаті цих змін він став значно швидше пощирюватися.

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Велика Британія Коронавірус
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