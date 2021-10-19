У Британії слідкують за поширенням нової мутації штаму коронавіруса "Дельта"
Британська влада заявила, що уважно стежить за новою мутацією штаму коронавірусу "Дельта", який викликає зростання кількості інфекцій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
"Дельта" є домінуючим штамом у Британії, але останні офіційні дані показують, що 6% випадків Covid, які були генетично секвентовані, відносяться до нового типу AY.4.2, який деякі називають "Дельта Плюс". Він містить мутації, які можуть дати вірусу переваги у виживанні.
В даний час проводяться тестування, щоб зрозуміти, наскільки велику небезпеку він може представляти. Експерти кажуть, що він навряд чи отримає широке поширення і проти нього діятимуть наявні вакцини.
Оригінальна "Дельта" була класифікована як варіант, що викликає заклопотаність у Британії в травні 2021 року, після того, як обігнала варіант "Альфа". У липні 2021 року експерти виявили AY.4.2.
З того часу це відгалуження "Дельти" повільно збільшувалася. Він містить кілька нових мутацій, що впливають на спайковий білок, який вірус використовує для проникнення в клітини організму.
Поки немає ніяких вказівок на те, що в результаті цих змін він став значно швидше пощирюватися.