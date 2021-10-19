В Британии следят за распространением новой мутации штамма коронавируса "Дельта"

Британские власти заявили, что внимательно следят за новой мутацией штамма коронавируса "Дельта", который вызывает растущее число инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Дельта" является доминирующим штаммом в Великобритании, но последние официальные данные показывают, что 6% случаев Covid, которые были генетически секвенированы, относятся к новому типу AY.4.2, который некоторые называют "Дельта Плюс". Он содержит мутации, которые могут дать вирусу преимущества в выживании.

В настоящее время проводятся тестирования, чтобы понять, какую опасность он может представлять. Эксперты говорят, что он вряд ли получит широкое распространение или против него будут бессильны вакцины.

Оригинальная "Дельта" была классифицирована как вариант, вызывающий озабоченность в Великобритании в мае 2021 года после того, как обогнала вариант "Альфа". В июле 2021 года эксперты выявили AY.4.2.

С тех пор это ответвление "Дельты" медленно увеличивалось. Он включает в себя несколько новых мутаций, влияющих на спайковый белок, который вирус использует для проникновения в клетки организма.

Пока нет никаких указаний на то, что в результате этих изменений он стал значительно более передаваемым.