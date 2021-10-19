У Нідерландах стрімко зростає кількість випадків коронавіруса після послаблення обмежень

Органи охорони здоров'я Нідерландів спостерігають різке зростання числа випадків зараження COVID-19 і госпіталізацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Національний інститут охорони здоров'я RIVM повідомив, що за останні сім днів було зареєстровано на 44% більше випадків, ніж на попередньому тижні.

Влада пояснила це послабленням заходів з охорони здоров'я близько трьох тижнів тому, коли було скасовано правило про соціальне дистанціювання. Зараз людям потрібно надягати маски тільки в громадському транспорті.

Доказ того, що люди вакциновані, одужали або мають негативний результат тесту на вірус, потрібно тільки для відвідування ресторану.

Рівень смертності також виріс: за останні сім днів було зареєстровано 48 випадків, що майже вдвічі перевищує показник попереднього тижня.

По всій країні кількість пацієнтів з COVID-19 в палатах і в відділеннях інтенсивної терапії зросла настільки різко, що лікарні знову змушені скасовувати операції. Близько 80% пацієнтів з коронавірусом вакциновані.

Нагадаємо, у Румунії за останні 24 години було зареєстровано 18 863 нових випадків зараження коронавірусом, що є найбільшим показником з початку пандемії.