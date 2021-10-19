В Нидерландах резко растет количество случаев коронавируса после ослабления ограничений

Органы здравоохранения Нидерландов наблюдают резкий рост числа случаев заражения COVID-19 и госпитализаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Национальный институт здравоохранения RIVM сообщил, что за последние семь дней было зарегистрировано на 44% больше случаев, чем на предыдущей неделе.

Власти объяснили это ослаблением мер по охране здоровья около трех недель назад, когда было отменено правило о социальном дистанцировании. Сейчас людям нужно надевать маски только в общественном транспорте.

Доказательство того, что люди вакцинированы, выздоровели или имеют отрицательный результат теста на вирус, требуется только для посещения ресторана.

Уровень смертности также вырос: за последние семь дней было зарегистрировано 48 случаев, что почти вдвое превышает показатель на предыдущей неделе.

По всей стране количество пациентов с COVID d-19 в палатах и в отделениях интенсивной терапии выросло настолько резко, что больницы снова вынуждены отменять операции. Около 80% пациентов с коронавирусом не вакцинированы.

Напомним, в Румынии за последние 24 часа было зарегистрировано 18 863 новых случая заражения коронавирусом, что является наибольшим показателем с начала пандемии.