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В Італії сенаторку відсторонили на 10 днів за відмову показати "зелену перепустку" у парламенті

Вівторок, 19 жовтня 2021, 19:02

Італійську сенаторку Лауру Гранато відсторонили від роботи на 10 днів після того, як вона відмовилася пред'явити "зелену перепустку" при вході в будівлю парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Гранато у вівторок увійшла в Палаццо Мадама, резиденцію Сенату, відмовившись пред'явити "зелену перепустку", і брала участь в засіданні Комісії з конституційних питань, яка розглядає указ про розширення дії сертифікатів про вакцинацію.

Її пропустили в будівлю, але попередили, що доповідатимуть про ситуацію керівництву Сенату. Комісія призупинила свою роботу через присутність Гранато.

Після цього було прийнято рішення про відсторонення Гранато на 10 днів і вона покинула Палаццо Мадама.

Крім того, було прийнято рішення, що сенатори, які відмовляються пред'явити "зелену перепустку", більше не зможуть увійти в Палаццо Мадама і прилеглі будівлі, що належать Сенату.

Нагадаємо, з 15 жовтня в Італії набула чинності вимога ковід-сертифікату, що посвідчує вакцинацію, негативний тест або перенесену хворобу в попередні 6 місяців, для допуску на робоче місце, незалежно від професії. 

На цей час в країні повністю вакциновані близько 85% населення віком від 12 років.

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