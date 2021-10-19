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В Италии сенатора отстранили на 10 дней за отказ показать "зеленый пропуск" в парламенте

Вторник, 19 октября 2021, 19:02

Итальянского сенатора Лауру Гранато отстранили от работы на 10 дней после того, как она отказалась предъявить "зеленый пропуск" при входе в здание парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Гранато во вторник вошла в Палаццо Мадама, резиденцию Сената, отказавшись предъявить свой "зеленый пропуск", и принимала участие в заседании Комиссии по конституционным вопросам, которая рассматривает указ о расширении действия "зеленого пропуска".

Ее пропустили в здание, но предупредили, что доложат о ситуации руководству Сената. Комиссия приостановила свою работу из-за присутствия Гранато.

После этого было принято решение об отстранения Гранато на 10 дней и она покинула Палаццо Мадама.

Кроме того, было принято решение, что сенаторы, которые отказываются предъявить "зеленый пропуск", больше не смогут войти в Палаццо Мадама и прилегающие здания, принадлежащие Сенату.

Напомним, с 15 октября в Италии вступило в силу требование ковид-сертификата, удостоверяющего вакцинацию, отрицательный тест или перенесенную болезнь в предыдущие 6 месяцев, для допуска на рабочее место, независимо от профессии.

В настоящее время в стране полностью вакцинированы около 85% населения в возрасте от 12 лет.

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