Новий посол України в ЄС вручив копії вірчих грамот у Єврокомісії

Новий представник України при ЄС Всеволод Ченцов вручив копії вірчих грамот у Єврокомісії.

Про це йдеться у повідомлення представництва України в Євросоюзі в Facebook, пише "Європейська правда".

Ченцов вручив копії вірчих грамот виконуючій обов’язки керівника протоколу ЄК Перніллі Сьолін.

Читайте також Зеленський призначив нового посла України в ЄС

"Сподіваємося на спільну роботу з командою місії України при ЄС та партнерами з ЄС для подальшого зміцнення відносин України та ЄС і реалізації європейських прагнень українського народу", - зазначив український дипломат.

Президент Володимир Зеленський призначив Всеволода Ченцова новим послом України в Європейському союзі 25 серпня.

До цього Ченцов обіймав посаду посла в Нідерландах, на яку він був призначений в березні 2017 року.

30 липня Зеленський призначив колишнього посла України у Великобританії Наталю Галібаренко главою місії України при НАТО.