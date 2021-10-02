Новий посол України в ЄС вручив копії вірчих грамот у Єврокомісії
Новий представник України при ЄС Всеволод Ченцов вручив копії вірчих грамот у Єврокомісії.
Про це йдеться у повідомлення представництва України в Євросоюзі в Facebook, пише "Європейська правда".
Ченцов вручив копії вірчих грамот виконуючій обов’язки керівника протоколу ЄК Перніллі Сьолін.
"Сподіваємося на спільну роботу з командою місії України при ЄС та партнерами з ЄС для подальшого зміцнення відносин України та ЄС і реалізації європейських прагнень українського народу", - зазначив український дипломат.
Президент Володимир Зеленський призначив Всеволода Ченцова новим послом України в Європейському союзі 25 серпня.
До цього Ченцов обіймав посаду посла в Нідерландах, на яку він був призначений в березні 2017 року.
30 липня Зеленський призначив колишнього посла України у Великобританії Наталю Галібаренко главою місії України при НАТО.