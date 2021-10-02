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Новый посол Украины в ЕС вручил копии верительных грамот в Еврокомиссии

Суббота, 2 октября 2021, 11:19

Новый представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов вручил копии верительных грамот в Еврокомиссии.

Об этом говорится в сообщении представительства Украины в Евросоюзе в Facebook, пишет "Европейская правда".

Ченцов вручил копии верительных грамот исполняющей обязанности руководителя протокола ЕК Пернилле Сьолин.

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"Надеемся на совместную работу с командой миссии Украины при ЕС и партнерами из ЕС для дальнейшего укрепления отношений Украины и ЕС и реализации европейских стремлений украинского народа", - отметил украинский дипломат.

Президент Владимир Зеленский назначил Всеволода Ченцова новым послом Украины в Европейском союзе 25 августа.

Раньше  Ченцов занимал должность посла в Нидерландах, на которую он был назначен в марте 2017 года.

30 июля Зеленский назначил бывшего посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко главой миссии Украины при НАТО.

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Еврокомиссия
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