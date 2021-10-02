Новый посол Украины в ЕС вручил копии верительных грамот в Еврокомиссии
Новый представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов вручил копии верительных грамот в Еврокомиссии.
Об этом говорится в сообщении представительства Украины в Евросоюзе в Facebook, пишет "Европейская правда".
Ченцов вручил копии верительных грамот исполняющей обязанности руководителя протокола ЕК Пернилле Сьолин.
"Надеемся на совместную работу с командой миссии Украины при ЕС и партнерами из ЕС для дальнейшего укрепления отношений Украины и ЕС и реализации европейских стремлений украинского народа", - отметил украинский дипломат.
Президент Владимир Зеленский назначил Всеволода Ченцова новым послом Украины в Европейском союзе 25 августа.
Раньше Ченцов занимал должность посла в Нидерландах, на которую он был назначен в марте 2017 года.
30 июля Зеленский назначил бывшего посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко главой миссии Украины при НАТО.