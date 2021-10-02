У Литві медики видалили з шлунка чоловіка кілограм цвяхів, шурупів і гайок

У Литві медики видалили з шлунка чоловіка більше кілограма цвяхів, шурупів, гайок і ножів та назвали це унікальним випадком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За словами медиків, протягом місяця після відмови від алкоголю чоловік ковтав металеві предмети.

За даними литовського суспільного мовника LRT, деякі з предметів, витягнутих під час операції в Клайпедській університетської лікарні, мали довжину 10 см.

Хірург Шарунас Дайліденас назвав це "унікальним випадком". Хірургічне втручання тривало три години.

На опублікованій фотографії з лікарні видно хірургічний піднос, повний металевих предметів.

Чоловік був доставлений машиною швидкої допомоги з сильними болями в животі в лікарню на узбережжі Балтійського моря.

Повідомляється, що в цей час його стан стабільний, і він перебуває під наглядом медиків.