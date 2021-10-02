Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Литве медики удалили из желудка мужчины килограмм гвоздей, шурупов и гаек

фото
Суббота, 2 октября 2021, 13:27

В Литве медики удалили из желудка мужчины более килограмма гвоздей, шурупов, гаек и ножей и назвали это уникальным случаем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По словам медиков, в течение месяца после отказа от алкоголя мужчина глотал металлические предметы.

По данным литовского общественного вещателя LRT, некоторые из предметов, извлеченные во время операции в Клайпедской университетской больнице, имели длину 10 см.

Хирург Шарунас Дайлиденас назвал это "уникальным случаем". Хирургическое вмешательство длилось 3 часа.

На опубликованной фотографии из больницы видно хирургический поднос, полный металлических предметов.

 

Мужчина был доставлен машиной скорой помощи с сильными болями в животе в больницу на побережье Балтийского моря.

Сообщается, что в настоящее время его состояние стабильное, и он находится под наблюдением медиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва
powered by lun.ua

Статьи

Грузия на краю пропасти: какие последствия будет иметь возвращение Саакашвили

Даже слухи о возвращении Саакашвили существенно повышают градус политического противостояния в Грузии. Последствия могут оказаться совершенно непредсказуемыми (укр.)
1 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

"Газовая война" с Венгрией: зачем Орбан согласился на роль гибридного оружия РФ

Зачем Венгрия пошла на невыгодную для себя сделку с РФ? И удастся ли Украине заставить Будапешт пойти на ее пересмотр?
1 октября 2021 — Дмитрий Тужанский , Юрий Панченко, для Европейской правды

Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев

Главные миграционные вопросы к нам звучат со стороны Чехии. А Бельгия напоминает: Украина до сих пор не выполнила политические условия отмены виз (укр.)
30 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда