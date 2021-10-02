В Литве медики удалили из желудка мужчины килограмм гвоздей, шурупов и гаек

В Литве медики удалили из желудка мужчины более килограмма гвоздей, шурупов, гаек и ножей и назвали это уникальным случаем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По словам медиков, в течение месяца после отказа от алкоголя мужчина глотал металлические предметы.

По данным литовского общественного вещателя LRT, некоторые из предметов, извлеченные во время операции в Клайпедской университетской больнице, имели длину 10 см.

Хирург Шарунас Дайлиденас назвал это "уникальным случаем". Хирургическое вмешательство длилось 3 часа.

На опубликованной фотографии из больницы видно хирургический поднос, полный металлических предметов.

Мужчина был доставлен машиной скорой помощи с сильными болями в животе в больницу на побережье Балтийского моря.

Сообщается, что в настоящее время его состояние стабильное, и он находится под наблюдением медиков.