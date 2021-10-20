Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Поліція затримала 11 осіб у трьох країнах Європи у справі про податкове шахрайство італійської мафії

Середа, 20 жовтня 2021, 14:34

Поліція Німеччини, Італії та Болгарії затримала 11 осіб і провела обшуки в 46 житлових і комерційних будівлях в рамках розслідування податкового шахрайства італійської мафії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними німецької поліції, основні затримані підозрювані належать до мафіозного клану "Ндрангета" і звинувачуються в створенні злочинної організації і податковому шахрайстві на суму 13 мільйонів євро.

У заяві поліції йдеться, що злочинці незаконно вимагали податок на додану вартість (ПДВ), продавши ексклюзивні автомобілі кілька разів в різних країнах Європи.

Чотири людини були затримані в Німеччині, шість в Італії і один в Болгарії. Поліція під час обшуків вилучила докази, в тому числі кілька дорогих автомобілів.

Поліція Баварії заявила, що поліцейські і податкові слідчі в Аугсбурзі розслідували цю справу понад рік під керівництвом Європейської прокуратури.

"Ндрангета", що базується в південному італійському регіоні Калабрія, перевершила більш відому сицилійську "Коза Ностру" і стала наймогутнішим організованим злочинним угрупованням в країні і одним із найбільших у світі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
кримінал
powered by lun.ua

Статті

Битва за Рим: як Італія знайшла протиотруту від популістів

Провал популістів дає надію на зміну тренду - для перемоги більше не обов'язково просто наобіцяти найбільше за всіх. І це може мати світоглядні наслідки вже на наступних парламентських виборах. 
20 жовтня 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Злочини навколо Земана: як оточення президента обманювало Чехію

Найближче оточення президента Земана готується до кримінальних звинувачень і, можливо, вже почало термінову евакуацію до РФ.
20 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Від проривів до відкатів: що відбувається із виконанням Угоди про асоціацію

Понад чверть зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, Україною виконано повністю. Однак щодо ще однієї чверті завдань робота навіть не розпочиналася.
19 жовтня 2021 — Любов Акуленко, Український центр європейської політики