Поліція затримала 11 осіб у трьох країнах Європи у справі про податкове шахрайство італійської мафії

Поліція Німеччини, Італії та Болгарії затримала 11 осіб і провела обшуки в 46 житлових і комерційних будівлях в рамках розслідування податкового шахрайства італійської мафії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними німецької поліції, основні затримані підозрювані належать до мафіозного клану "Ндрангета" і звинувачуються в створенні злочинної організації і податковому шахрайстві на суму 13 мільйонів євро.

У заяві поліції йдеться, що злочинці незаконно вимагали податок на додану вартість (ПДВ), продавши ексклюзивні автомобілі кілька разів в різних країнах Європи.

Чотири людини були затримані в Німеччині, шість в Італії і один в Болгарії. Поліція під час обшуків вилучила докази, в тому числі кілька дорогих автомобілів.

Поліція Баварії заявила, що поліцейські і податкові слідчі в Аугсбурзі розслідували цю справу понад рік під керівництвом Європейської прокуратури.

"Ндрангета", що базується в південному італійському регіоні Калабрія, перевершила більш відому сицилійську "Коза Ностру" і стала наймогутнішим організованим злочинним угрупованням в країні і одним із найбільших у світі.