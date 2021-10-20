Поліція затримала 11 осіб у трьох країнах Європи у справі про податкове шахрайство італійської мафії
Поліція Німеччини, Італії та Болгарії затримала 11 осіб і провела обшуки в 46 житлових і комерційних будівлях в рамках розслідування податкового шахрайства італійської мафії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За даними німецької поліції, основні затримані підозрювані належать до мафіозного клану "Ндрангета" і звинувачуються в створенні злочинної організації і податковому шахрайстві на суму 13 мільйонів євро.
У заяві поліції йдеться, що злочинці незаконно вимагали податок на додану вартість (ПДВ), продавши ексклюзивні автомобілі кілька разів в різних країнах Європи.
Чотири людини були затримані в Німеччині, шість в Італії і один в Болгарії. Поліція під час обшуків вилучила докази, в тому числі кілька дорогих автомобілів.
Поліція Баварії заявила, що поліцейські і податкові слідчі в Аугсбурзі розслідували цю справу понад рік під керівництвом Європейської прокуратури.
"Ндрангета", що базується в південному італійському регіоні Калабрія, перевершила більш відому сицилійську "Коза Ностру" і стала наймогутнішим організованим злочинним угрупованням в країні і одним із найбільших у світі.