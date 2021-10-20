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Полиция задержала 11 человек в трех странах Европы по делу о мошенничестве итальянской мафии

Среда, 20 октября 2021, 14:34

Полиция Германии, Италии и Болгарии задержала 11 человек и провела обыски в 46 жилых и коммерческих зданиях в рамках расследования налогового мошенничества итальянской мафии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным немецкой полиции, основные задержанные подозреваемые принадлежат к мафиозному клану "Ндрангета" и обвиняются в создании преступной организации и налоговом мошенничестве на сумму 13 миллионов евро.

В заявлении полиции говорится, что преступники незаконно потребовали налог на добавленную стоимость (НДС), продав эксклюзивные автомобили несколько раз в разных странах Европы.

Четыре человека были задержаны в Германии, шесть в Италии и один в Болгарии. Полиция во время обысков изъяла улики, в том числе несколько дорогостоящих автомобилей.

Полиция Баварии заявила, что полицейские и налоговые следователи в Аугсбурге расследовали это дело более года под руководством Европейской прокуратуры.

"Ндрангета", базирующаяся в южном итальянском регионе Калабриия, превзошла более известную сицилийскую "Коза Ностру" и стала самой могущественной организованной преступной группировкой в ​​стране и одной из крупнейших в мире.

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