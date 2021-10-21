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1500 затримань: поліція Британії повідомила про масштабну операцію проти наркодилерів

Четвер, 21 жовтня 2021, 09:38

В Англії та Уельсі затримали близько 1500 осіб у рамках масштабної операції проти мереж наркодилерів, що тривала близько тижня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це повідомили у поліції.

Поліція поступово вийшла на ключових людей, що контролювали телефонні номери, які використовувалися для продажу наркотичних засобів. Загалом таких виявили 139.

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Наркодилери-керівники мереж фізично знаходилися у більших містах, але рекламувалися і координували продаж у менші містечка, організовуючи роботу так, щоб зменшити ризик бути впійманими. У тому числі дилери втягували у свою роботу неповнолітніх та малозахищених дорослих, залякуванням і примусом залучаючи їх як кур’єрів. Поліція змогла вийти на ключових людей завдяки новій тактиці з аналізом історії дзвінків і повідомлень.

За період з 11 до 17 жовтня  затримали 1468 людей, залучених до мережі продажу.

Правоохоронці вилучили наркотики загальною вартістю 1,2 млн фунтів стерлінгів, у тому числі кокаїн і героїн. Вилучили також 289 одиниць зброї, у тому числі 49 одиниць вогнепальної зброї і 120 ножів. 

Також ідентифікували понад 2600 малозахищених людей, у тому числі понад 2200 дітей, яких наркодилери втягнули у свою діяльність. 

В нацполіції вважають, що кількість діючих телефонних "ліній продажу" наркодилерів скоротилася з 2000 у 2018 році до близько 600.

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Велика Британія
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