1500 задержаний: полиция Британии сообщила о масштабной операции против наркодилеров

В Англии и Уэльсе задержали около 1500 человек в рамках масштабной операции против сетей наркодилеров, которая длилась около недели.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом сообщили в полиции.

Полиция постепенно вышла на ключевых людей, которые контролировали телефонные номера, используемые для продажи наркотических средств. Всего таких обнаружили 139.

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Наркодилеры-руководители сетей физически находились в больших городах, но рекламировались и координировали продажу в меньшие, организуя работу так, чтобы уменьшить риск быть пойманными. В том числе дилеры вовлекали в свою работу несовершеннолетних и малообеспеченных взрослых, запугиванием и принуждением привлекая их как курьеров. Полиция смогла выйти на ключевых людей благодаря новой тактике с анализом истории звонков и сообщений.

За период с 11 по 17 октября задержали 1468 человек, вовлеченных в сети продаж.

Правоохранители изъяли наркотики общей стоимостью 1,2 млн фунтов стерлингов, в том числе кокаин и героин. Изъяли также 289 единиц оружия, в том числе 49 единиц огнестрельного оружия и 120 ножей.

Также идентифицировали более 2600 малообеспеченных людей, в том числе более 2200 детей, которых наркодилеры втянули в свою деятельность.

В нацполиции считают, что число действующих телефонных "линий продажи" наркодилеров сократилось с 2000 в 2018 году до около 600.