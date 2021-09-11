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Біля берегів Англії перехопили елітну яхту з 2 тоннами кокаїну

Субота, 11 вересня 2021, 16:43

Британські правоохоронці перехопили у морі біля Плімута елітну яхту під прапором Ямайки, на борту якої виявилося понад 2000 кг кокаїну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC. 

Яхту з назвою Kahu, що прямувала з Карибського моря, зупинили у четвер за 80 миль від берега у міжнародних водах. Знайдений на борту кокаїн оцінюють у близько 160 млн фунтів стерлінгів (близько 220 млн доларів США).

 
Фото NCA

Правоохоронці затримали 6 осіб - громадян Нікарагуа та одного британця. Їм від 24 до 49 років, повідомило Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA). Чоловікам оголосили підозру у наркоторгівлі та помістили під варту.

 
Фото NCA / PA

Яхту перехопили завдяки співпраці британських відомств з австралійськими, до перехоплення її певний час вже відстежували силовики. 

 
Перехоплена яхта поруч з судном британських прикордонників Searcher. Фото NCA / PA

Вважається, що кокаїн планували збувати на території Британії.

В кінці серпня поліція Чорногорії вилучила понад тонну кокаїну, захованого серед бананів і з написом "COVID", що називають найбільшою перехопленою партією в історії країни.

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Велика Британія
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