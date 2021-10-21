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У Сербії з 23 жовтня вводять COVID-перепустки у сфері гостинності

Четвер, 21 жовтня 2021, 10:58

У Сербії з 23 жовтня вводяться COVID-перепусткиз метою стримування поширення коронавірусу.

Про це заявила прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Брнабіч сказала, що сертифікати, підкріплені чинним документом, що посвідчує особу, з фотографією, будуть потрібні в готельних закладах після 22:00.

Вона сказала, що в четвер уряд Сербії прийме поправку до Постанови про профілактику захворювань COVID-19, щоб дозволити такий контроль.

Брнабіч додала, що COVID-перепустки будуть потрібні для будь-якого святкування в приміщенні, пояснивши, що для отримання перепустки будуть потрібні дві дози вакцини COVID-19, ПЛР-тест або тест на антиген.

Прем'єр повідомила, що близько 2,94 мільйона дорослих (54,6%) в Сербії отримали першу дозу вакцини, а 2,83 мільйона (52,5%) - другу. Понад 792 000 осіб, або 15% дорослого населення, отримали третю дозу.

58 осіб померли від коронавірусу в Сербії за останні 24 години, і було 7745 нових інфікованих.

Зараз в лікарнях проходять лікування 6708 пацієнтів з COVID-19, з них 273 - у відділеннях інтенсивної терапії. За офіційними даними, з моменту початку пандемії в Сербії померло 9272 людини.

Нагадаємо, з 1 листопада усі працівники в Австрії, які на робочому місці мають безпосередній контакт із клієнтами чи колегами, повинні бути повністю вакциновані, мати негативний результат тесту на коронавірус або довідку про одужання від COVID-19.

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Сербія Коронавірус
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