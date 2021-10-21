В Сербии с 23 октября вводят COVID-пропуска в сфере гостеприимства

В Сербии с 23 октября вводятся COVID-пропуска COVID в целях сдерживания распространения коронавируса.

Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Брнабич сказала, что сертификаты, подкрепленные действующим документом, удостоверяющим личность, с фотографией, потребуются в гостиничных заведениях после 22:00.

Она сказала, что в четверг правительство Сербии примет поправку к Постановлению о профилактике заболеваний COVID-19, чтобы разрешить такой контроль.

Брнабич добавила, что COVID-пропуск потребуется для любого празднования в помещении, пояснив, что для получения пропуска потребуются две дозы вакцины COVID-19, ПЦР-тест или тест на антиген.

Премьер сообщила, что около 2,94 миллиона взрослых (54,6%) в Сербии получили первую дозу вакцины, а 2,83 миллиона (52,5%) - вторую. Более 792 000 человек, или 15% взрослого населения, получили третью дозу.

58 человек умерли от коронавируса в Сербии за последние 24 часа, и было 7745 новых инфицированных.

В настоящее время в больницах проходят лечение 6708 пациентов с COVID-19, из них 273 - в отделениях интенсивной терапии. По официальным данным, с момента начала пандемии в Сербии умерло 9272 человека.

Напомним, с 1 ноября все работники в Австрии, которые на рабочем месте имеют непосредственный контакт с клиентами или коллегами, должны быть полностью вакцинированы, иметь отрицательный результат теста на коронавирус или справку о выздоровлении от COVID-19.