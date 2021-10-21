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У Бельгії почалася четверта хвиля коронавірусу - глава МОЗ

Четвер, 21 жовтня 2021, 12:24

Міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрук заявив, що в країні почалася четверта хвиля коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Цифри не дуже хороші. Ми явно перебуваємо в четвертій хвилі. Цього і слід було очікувати, але найближчими днями ми побачимо дуже різке зростання цифр. На жаль, також буде різке збільшення числа госпіталізацій. Нам доведеться приготуватися до боротьби з четвертою хвилею", - сказав Ванденбрук.

Міністр закликав розширити використання Covid-перепусток, повернути маски для обличчя в громадські місця і зробити дистанційну роботу обов'язковою в усіх регіонах з наближенням сезону грипу.

Він додав, що питання про обов'язкову вакцинацію медичних працівників все ще стоїть на порядку денному уряду, а законопроєкт має бути винесений на голосування до Різдва.

Кількість нових випадків захворювання і госпіталізацій в Бельгії стрімко зростає. За останні сім днів кількість нових випадків збільшилася на 53%, а кількість госпіталізацій також зросла на 53%.

У деяких регіонах показники вакцинації значно нижчі, ніж в решті частини країни. У той час як 86% дорослого населення Бельгії зараз повністю вакциновані, в Брюсселі цей показник становить всього 67%.

Нагадаємо, з 1 листопада усі працівники в Австрії, які на робочому місці мають безпосередній контакт із клієнтами чи колегами, повинні бути повністю вакциновані, мати негативний результат тесту на коронавірус або довідку про одужання від COVID-19.

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Бельгія Коронавірус
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