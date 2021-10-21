В Бельгии началась четвертая волна коронавируса - глава Минздрава

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук заявил, что в стране началась четвертая волна коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Цифры не очень хорошие. Мы явно находимся в четвертой волне. Этого и следовало ожидать, но в ближайшие дни мы увидим очень резкий рост цифр. К сожалению, также будет резкое увеличение числа госпитализаций. Нам придется приготовиться к борьбе с четвертой волной", - сказал Ванденбрук.

Министр призвал расширить использование Covid-пропуска, вернуть маски для лица в общественные места и сделать дистанционную работу обязательной во всех регионах с приближением сезона гриппа.

Он добавил, что вопрос об обязательной вакцинации медицинских работников все еще стоит на повестке дня правительства, а законопроект должен быть вынесен на голосование до Рождества.

Количество новых случаев заболевания и госпитализаций в Бельгии стремительно растет. За последние семь дней количество новых случаев увеличилось на 53%, а количество госпитализаций также выросло на 53%.

В некоторых регионах показатели вакцинации значительно ниже, чем в остальной части страны. В то время как 86% взрослого населения Бельгии в настоящее время полностью вакцинированы, в Брюсселе этот показатель составляет всего 67%.

Напомним, с 1 ноября все работники в Австрии, которые на рабочем месте имеют непосредственный контакт с клиентами или коллегами, должны быть полностью вакцинированы, иметь отрицательный результат теста на коронавирус или справку о выздоровлении от COVID-19.