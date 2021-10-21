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У Нідерландах повідомляють про збитки після шквального вітру 

Четвер, 21 жовтня 2021, 12:43

У низці міст Нідерландів повідомляють про пошкоджені дахи і повалені дерева після сильного буревію. Через негоду також були труднощі з рухом громадського транспорту і відклали кілька авіарейсів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Особливо постраждало місто Барендрехт, неподалік від Роттердаму, де пройшов торнадо - у багатьох будинках пошкоджені дахи, повалені дерева.

 

Повідомляють про чотирьох травмованих, одну людину госпіталізували. 

 

Торнадо пройшов також у Зельхемі на сході країни о пів на десяту ранку. Ніхто не постраждав, але повідомляють про значні матеріальні збитки. Працівник кемпінгу, який накрив торнадо, розповідає, що на один з будиночків впала гілка дерева і проломила дах, люди всередині дивом не постраждали. 

В аеропорту "Схіпхол", великому транспортному хабі для всієї Європи, через сильний вітер відклали декілька рейсів.

У Гаазі вранці були перебої з рухом трамваїв через гілки дерев на коліях, а в Зеландії через надто велику силу вітру зупинили роботу порому.

Як вже повідомлялося, від шквального вітру постраждали також північні райони Франції.

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Нідерланди стихійні лиха
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