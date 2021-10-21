У Нідерландах повідомляють про збитки після шквального вітру 

У низці міст Нідерландів повідомляють про пошкоджені дахи і повалені дерева після сильного буревію. Через негоду також були труднощі з рухом громадського транспорту і відклали кілька авіарейсів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Особливо постраждало місто Барендрехт, неподалік від Роттердаму, де пройшов торнадо - у багатьох будинках пошкоджені дахи, повалені дерева.

Повідомляють про чотирьох травмованих, одну людину госпіталізували.

De ravage is enorm in Barendrecht na de tornado van vannacht. pic.twitter.com/1c1hElzOl1 — Stéphan Reket (@stephanreket) October 21, 2021

Торнадо пройшов також у Зельхемі на сході країни о пів на десяту ранку. Ніхто не постраждав, але повідомляють про значні матеріальні збитки. Працівник кемпінгу, який накрив торнадо, розповідає, що на один з будиночків впала гілка дерева і проломила дах, люди всередині дивом не постраждали.

В аеропорту "Схіпхол", великому транспортному хабі для всієї Європи, через сильний вітер відклали декілька рейсів.

У Гаазі вранці були перебої з рухом трамваїв через гілки дерев на коліях, а в Зеландії через надто велику силу вітру зупинили роботу порому.

Як вже повідомлялося, від шквального вітру постраждали також північні райони Франції.