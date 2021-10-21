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Укр / Рус

В Нидерландах сообщают об убытках после шквального ветра

Четверг, 21 октября 2021, 12:43

В ряде городов Нидерландов сообщают о поврежденных крышах и поваленных деревьях после сильного урагана. Из-за непогоды также были проблемы с движением общественного транспорта и отложили несколько авиарейсов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Особенно пострадал город Барендрехт, неподалеку от Роттердама, где прошел торнадо - во многих домах повреждены крыши, повалены деревья.

 

Сообщают о четырех травмированных, один человек госпитализирован.

 

Торнадо прошел также в Зельхеме на востоке страны в половине десятого утра. Никто не пострадал, но сообщают о значительном материальном ущербе. Сотрудник кемпинга, который накрыл торнадо, рассказывает, что на один из домиков упала ветка дерева и проломила крышу, люди внутри чудом не пострадали.

В аэропорту "Схипхол", большом транспортном хабе для всей Европы, из-за сильного ветра отложили несколько рейсов.

В Гааге утром были перебои с движением трамваев из-за веток и деревьев на путях, а в Зеландии из-за слишком большой силы ветра остановили работу парома.

Как уже сообщалось, от шквального ветра пострадали также северные районы Франции.

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Нидерланды стихийные бедствия
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